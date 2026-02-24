ロックバンドLUNA SEAのドラマー真矢（しんや）さん（本名・山田真矢）が17日午後6時16分、56歳で死去した。公式サイトが23日に発表した。20年にステージ4の大腸がん、昨年9月には脳腫瘍と診断されたことを公表。妻で元「モーニング娘。」の石黒彩（47）の献身的な介護に支えられながら、復帰への意欲を見せていたが、その思いはかなわなかった。葬儀は近親者で行った。後日、お別れの会を開く予定。◇◇◇約