今回、Ray WEB編集部はバイト先のお局について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は大学4年生で、そろそろ今のバイトを辞めることになっています。ある日バイト先のお局・江崎さんに、嫌味を言われ……？江崎さんはわざわざ主人公たちの会話に入ってきて、嫌味を言ってきました。それに対し彼女たちは、困惑しています。主人公は無事にバイトを辞められるのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：カンザキミナミライタ