北朝鮮当局が全国のすべての公共機関、工場、企業所の敷地に芝生を造成するよう指示していたことが分かった。深刻な食糧不足に直面する住民の間では「今は芝生どころではない」と強い不満と戸惑いの声が広がっている。ラジオ・フリー・アジア（RFA）が22日、現地情報筋の話として伝えた。咸鏡北道の住民によると、道党委員会は今月、「芝生植栽」を称揚する金正恩総書記の「偉大性教育資料」を配布し、全国的に芝生づくりを一般化