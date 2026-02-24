積分と聞くと、たくさんの公式、計算が大変、テストで苦い経験をした、など、よい印象を持たない方も少なくないでしょう。しかし、積分は、私たちの生活の至るところにひそんでいるといいます。難しく感じるのは、まず微分を学んでから、その逆の操作として積分に入っていく、という高校数学での登場の仕方にある、と指摘するのは、東京大学大学院宇宙科学研究所（現・JAXA）から、オーケストラの指揮活動に従事した後、数学教育の