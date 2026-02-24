花王のヘアケアブランドTHE ANSWERから、季節ごとの髪悩みに着目した新ラインが登場します。第一弾となる「THE ANSWER SEASONAL CARE SS」は、春夏特有の湿気によるうねりや広がりにアプローチするシリーズ。湿度環境の変化に合わせたケア設計で、まとまりのあるツヤ髪へ導いてくれます。季節に合ったヘアケアを取り入れたい方に注目の新提案です♪ 春夏の湿度悩みに応える新設計 THE ANSWER SEASONAL CARE SSは、