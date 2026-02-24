ロシア中部タタールスタン共和国で石油の輸送拠点がドローン攻撃を受け、大規模な火災が発生しました。地元当局は23日、撃墜したドローンの破片が工業地帯に落下し、火災が起きたと発表しました。死傷者はいないとしています。地元メディアなどによりますと、標的となったのは国営のパイプライン大手「トランスネフチ」が所有する施設で、ロシア国内で生産される原油の約30％が経由し、ハンガリーやスロバキアなどに輸送される主要