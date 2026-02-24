一昨年12月に胃がんを宣告され、昨年8月に肝臓への転移が見つかり、がんが再発したことを明かしていた元お笑いコンビ「トラッシュスター」の伊藤政臣（35）が24日、自身のインスタグラムを更新。闘病を支えてくれている妻が福井県に残って生活している理由を明かした。伊藤は「福井の僕の居場所を守ってくれる存在」と書き出して妻の後ろ姿のショットを複数枚投稿した。妻との出会いについては「愛知県」とし、2020年にコンビ