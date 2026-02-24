スロバキア政府は23日、ウクライナへの電力供給を停止するよう、国有の送電会社に要請したとSNSで明らかにしました。欧米メディアによりますと、2026年1月27日、ロシア産原油をヨーロッパに輸送していた「ドルジバ・パイプライン」のウクライナ国内区間がロシア軍の攻撃で損壊し、供給が停止していました。これについてスロバキアのフィツォ首相は、復旧の遅れはウクライナ側に責任があると主張しています。フィツォ首相は23日まで