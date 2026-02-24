“軽”より安くてガソリン代「0円」！ 新車88万円の「“めちゃ小さい”クルマ」実車公開！小型モビリティの開発・販売を手掛けるバブル（神奈川県伊勢原市）は、2026年2月25日から27日までの3日間「東京ビッグサイト」で開催される介護用品・高齢者施設向け設備・サービスの専門展「第12回 CareTEX（ケアテックス）東京 26」に出展すると発表しました。同社のブースでは、普通自動車免許で運転できる屋根付き3輪モビリティ「ビ