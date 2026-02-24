◆ 昨季チャンピオンリング獲得も、自己ワースト成績に低迷現地時間23日、シカゴ・カブスがマイケル・コンフォート外野手（32）とマイナー契約を結んだと米複数メディアが報じた。招待選手としてスプリングトレーニングに参加する。コンフォートは2014年のドラフト1巡目指名でメッツに入団し、翌2015年にMLBデビュー。2017年には打率.279、27本塁打、OPS.939の活躍を収めてオールスターゲーム初選出を果たした。2018年にも28本