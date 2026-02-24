データ分析競技会…DeNAの島孝明1軍データアナリストが参加初対面の相手にも伝わる説明力が、アナリストには求められる。「第5回野球データ分析競技会」のシンポジウムが15日、都内で行われ、元ロッテ投手でDeNA1軍データアナリストの島孝明氏がファシリテーターとして参加。自身の経歴を説明するとともに、アナリストの在り方についても言及した。野球現場で指導・育成・分析に携わる指導者や、将来アナリストやデータ分析の