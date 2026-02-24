◆米大リーグオープン戦ブルージェイズ３―４メッツ（２３日・米フロリダ州ダンイーデン＝ＴＤボールパーク）ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表でブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２３日（日本時間２４日）、本拠でのメッツとのオープン戦に「６番・三塁」で先発出場。両軍無得点の２回１死一塁で迎えた第１打席に、ＷＢＣ米国代表で、昨年１２勝８敗の右腕ホームズから、”メジャー１号”とな