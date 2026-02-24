▼福岡県（福岡管区気象台・２４日５時）【福岡地方】晴れ後雨【北九州地方】晴れ後雨【筑豊地方】晴れ後雨【筑後地方】晴れ後雨▼佐賀県（佐賀地方気象台・２４日５時）【南部】晴れ後雨【北部】晴れ後雨▼長崎県（長崎地方気象台・２４日５時）【南部】くもり後雨【北部】くもり後雨【壱岐・対馬】くもり後雨【五島】くもり後雨▼熊本県（熊本地方気象台・２４日５時）【熊本地方】晴れ後雨【阿蘇地方】晴れ後雨【天草・芦北地方