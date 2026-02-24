▼青森県（青森地方気象台・２４日５時）【津軽】くもり後雪【下北】くもり後雪【三八上北】くもり後雪▼岩手県（盛岡地方気象台・２４日５時）【内陸】くもり【沿岸北部】くもり【沿岸南部】くもり▼宮城県（仙台管区気象台・２４日５時）【東部】くもり時々晴れ【西部】くもり時々晴れ▼秋田県（秋田地方気象台・２４日５時）【沿岸】くもり【内陸】くもり▼山形県（山形地方気象台・２４日５時）【村山】くもり【置賜】くもり【