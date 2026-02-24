俳優の成田凌が、実は出演している大ヒット作について語った。２２日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・後１０時）にゲスト出演。番組は、専属モデルを務めていた「メンズノンノ」の関係者に取材。成田の役者としてのターニングポイントとなった作品は何だったのかを聞いた。司会の井桁弘恵は「２人とも同じ答えだったそうなんですか、何の作品だったと思いますか？」と成田にたずねた。これまでの主な出演作品