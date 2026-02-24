NY株式23日（NY時間16:24）（日本時間06:24） ダウ平均48804.06（-821.91-1.66%） S＆P5006837.75（-71.76-1.04%） ナスダック22627.27（-258.80-1.13%） CME日経平均先物56820（大証終比：-20-0.04%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は８００ドル超の大幅反落。ＩＴ・ハイテク株のほか、金融や産業、裁量消費など幅広く売られた。先週金曜日に米最高裁がトランプ関税の差し止めの判断行