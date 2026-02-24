米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間06:27） 米2年債 3.438（-0.040） 米10年債4.031（-0.052） 米30年債4.701（-0.022） 期待インフレ率2.259（-0.035） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。トランプ関税への不透明感が再燃する中、米株式市場が大幅安となっており、利回りも低下した。先週金曜日に米最高裁がトランプ関税の差し止めの判断行ったが、トランプ大