ドルは落ち着いた動きドル円も買い戻される＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、トランプ大統領による最新の関税計画が米国の輸入に与える影響を市場参加者が見極める中で、ドルは落ち着いた動きとなった。ドル円もアジア時間に１５４円ちょうど付近まで下落していたが、海外時間に入ると買い戻しも見られ、一時１５５円台まで上昇。本日の下げを取り戻す動きが見られていた。 ストラテジストは「トランプ関税を巡る