茨城・坂東市で23日、モーターパラグライダーが墜落し、操縦していた男性が重傷を負いました。23日正午過ぎ、坂東市小山の利根川の河川敷でモーターパラグライダーが墜落し操縦していた男性（44）が腰の骨を折る重傷を負いました。男性は「着陸しようとしていて約10メートルの高さでバランスを崩して落ちた」と話しているということです。