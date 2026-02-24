【ニューヨーク＝木瀬武】２３日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前週末比８２１・９１ドル安の４万８８０４・０６ドルとなり、２営業日ぶりに値下がりした。トランプ米政権の関税政策の先行き不透明感から、投資家のリスク回避姿勢が強まり、一時は９００ドル近く値下がりした。下げ幅が８００ドルを超えるのは、デンマーク自治領グリーンランドの領有を巡って米欧間の緊張が高まった１月２０日以来