ロシアによるウクライナ侵攻から24日で4年となる中、国連のグテーレス事務総長はウクライナで去年、民間人の死者が過去最多となったとして即時停戦を求めました。国連のグテーレス事務総長は23日、ロシアによるウクライナ侵攻から24日で4年となるにあたり声明を発表し、「この壊滅的な戦争は地域や国際社会の平和と安全に対する脅威であり続けている」と指摘しました。その上で、ウクライナで去年、民間人の死者が過去最多となった