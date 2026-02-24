22日夜、東京スカイツリーでエレベーターが緊急停止し、20人が6時間にわたって閉じ込められたトラブルで、スカイツリーは23日に続き24日も臨時休業すると発表しました。東京スカイツリーは23日、停止の原因などを調べるため営業を休止し、エレベーターの総点検を行いました。しかし、引き続き調査を継続する必要があるとして、24日も臨時休業すると発表しました。23日と24日の分の前売りチケットについては払い戻しを行っています