ËÌ¶å½£¶õ¹Á¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢2026Ç¯3·î16Æü¤Ë½¢¹Ò20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ÎÂç¤­¤ÊÀáÌÜ¤òµ­Ç°¤·¡¢Á°Æü¤Î3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËËÌ¶å½£¶õ¹ÁÆâ¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼³ÊÇ¼¸Ë¡×¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö20th Anniversary Thanks Party¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª ÉáÃÊ¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤­¤Ê¤¤¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê³ÊÇ¼¸Ë¡Ë¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Íµ¤Å¹¤¬½¸¤Þ¤ë¥Þ¥ë¥·¥§¤ä¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ëÂçÃêÁª²ñ¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö20