「エディフィス（EDIFICE）」が、「クチュールドアダム（COUTURE D'ADAM）」とのコラボレーションTシャツを3月下旬に発売する。現在、ベイクルーズのオンラインストアで先行予約を受け付けている。【画像をもっと見る】Tシャツには、ファッションアイコンとしても知られるセルジュ・ゲンスブール（Serge Gainsbourg）とジェーン・バーキン（Jane Birkin）の写真をプリント。ボディカラーはホワイトとブラック、サイズは40と42