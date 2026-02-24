本日2月24日（火）よる7時 日本テレビ系で放送の「踊る！さんま御殿!!」は、「どすこい！さんま御殿 横綱＆人気力士が集結 実家がお店の有名人祭」。1組目は「人気力士のお悩み告白」と題して、力士の土俵上の苦労から私生活の一面まで多彩なエピソードが明かされる。宇良は「太りたくない。相撲のために無理して食べるのがつらい」と本音を吐露。一方、熱海富士は「特に何もしていないのに体重が増える」と悩みを打ち明ける。200k