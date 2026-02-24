日本相撲協会は24日、大相撲春場所（3月8日初日、エディオンアリーナ大阪）の番付を発表し、熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）が新小結に昇進した。静岡県出身では1930年夏場所の天竜三郎以来、96年ぶりの新三役昇進。新大関場所だった初場所を12勝3敗で制し綱獲り場所となる大関・安青錦（21＝安治川部屋）は東の正位になった。初土俵から所要16場所で横綱昇進を果たせば年6場所制以降初土俵の力士では最速となる（付け出しを除く