きょうは、西から天気が下り坂となりそうです。日中の気温はきのうに比べると低くなりますが、それでもこの時季としては高い所が多いでしょう。ただ、日本海側を中心にきのうより大幅に低くなる所もありそうです。西日本や東日本では、午前中は晴れ間の出る所が多いものの、九州は雲が広がりやすいでしょう。九州では昼ごろから雨が降り出し、夕方以降は四国や中国地方にも雨の範囲が広がりそうです。夜は近畿や北陸も雨となって、