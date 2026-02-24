福士蒼汰が主演を務めるドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（フジテレビ系／毎週火曜21時）に、 元乃木坂46・堀未央奈のゲスト出演が決定した。匿名で内部告発をする東京都庁職員を演じる。【写真】堀未央奈、黒髪→金髪に印象ガラリ！本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにどこまでもこ