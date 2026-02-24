今夜2月24日19時放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）は、横綱＆人気力士が集結し、飲み会キャンセルや大卒急増など令和の角界事情を明かす。一方、「実家がお店の有名人祭」では、実家の有名喫茶店で身につけた宮本亞門の“わがまま女優”対処法に明石家さんまは爆笑。【写真】人気力士が集い壮観な『踊る！さんま御殿!!』場面写真1組目は「人気力士のお悩み告白」と題し、土俵上の苦労から私生活の一面まで、多彩な