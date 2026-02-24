俳優の市原隼人が22日にインスタグラムを更新。愛車のカワサキ・Z1との「あてのない旅」の様子を公開し、ファンから反響が寄せられた。【写真】激シブ！自慢の愛車＆カッコいいセルフィーを公開市原は投稿で「何も決めず…あてのない旅。そんな感じがいい」とコメント。写真には、道に佇む愛車のカワサキ・Z1や、「隼人」のサインが入ったボディ、遠くに浮かぶ富士山の風景、さらにヘルメットとサングラス姿の市原のセルフィ