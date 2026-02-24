松下奈緒が主演するドラマ『夫に間違いありません』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第8話が23日に放送され、潜伏中の一樹（安田顕）が驚きの場所に出没。クライマックスで急展開を迎えるとネット上には「修羅場すぎる」「カオス回」「声出た」などの反響が巻き起こった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】実は大きな“罪”を犯していた紗春（桜井ユキ）紗春（桜井ユキ）が夫・