¡Ò¡Ô¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤òÍ×ºÉ²½¡ÕÄäÀïÌ¿Îá¤òÌµ»ë¤·¡¢Å°Äì¹³Àï¤òÂ³¤±¤ëÏ¢ÂâÄ¹¤Î¡È¿¿°Õ¡É¤È¤Ï¡Ó¤«¤éÂ³¤¯ ÄäÀïÌ¿Îá¤Ë½¾¤¦¤è¤¦¤ËÀâÆÀ¤¹¤ëÁí´ÆÉô¤Î¸ÅÀî¤ËÂÐ¤·¡¢6Ï¢Ââ¤ÎÄ¹ÊöÏ¢ÂâÄ¹¤ÏÉôÂâ¤ÎÅ±¼ý¤òµñÈÝ¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ø¡¢¥í¥·¥¢·³¤¬Á°¿Ê¤ò³«»Ï¤·¤¿¤È¤ÎÊó¹ð¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤­¤¿¡Ä¡Ä¡£¡Ú¥³¥ß¥Ã¥¯¡Û¡Ö¾®Ââ¡×Âè6ÏÃ Á°ÊÔ¤òÆÉ¤à¼¡²ó¤Ï3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¹¹¿·Í½Äê¤Ç¤¹¡£¡ÊÇðÍÕÈæÏ¤¼ù,º½ÀîÊ¸¼¡¡Ë