ミラノ・コルティナ冬季五輪でも金メダルを手にし、圧倒的な存在感を放ったグー(C)Getty Imagesメダル獲得率100％――。驚異的な成績を残し、アイリーン・グー（谷愛凌）は4年に一度の“祭典”を終えた。現地時間2月22日に行われたミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー女子ハーフパイプ決勝で、中国代表のグーが2大会連続となる金メダルを獲得。これで参加した3種目すべてでメダル（金1、銀2）を手にした。【動画】黒キ