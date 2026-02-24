ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。36歳・年収250万円派遣・契約社員女性の積立投資の取り組みと運用成績は？ 今回は、岡山県に住む36歳女性の資産運用エピソードを見ていきます。▼家族構成本人、夫（37歳）