ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎµÜºê¹ç½É¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÂÓÆ±¤¹¤ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ­Åê¼ê¤¬23Æü¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹3·î¤ÎWBC¤Ø¸þ¤±¤Æ¤¹¤Ç¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÏÂÐ³°»î¹ç¤ò¼Â»Ü¡£24Æü¤ÇµÜºê¤Ç¤ÎÎý½¬¤Ï½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÅê¼ê¤â°ì¶èÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹±¦ÏÓ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤éÌ¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢Åìµþ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢¥±¥¬µã¤¯¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÊÆ¤Ç³èÌö¤·Á°²óÂç²ñ¤Ï