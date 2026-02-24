衆院選での自民党圧勝を受け、株式市場では強気な予想も（写真：つのだよしお/アフロ）新しいNISA（少額投資非課税制度）が始まって2年が過ぎた。初年度の2024年、2年目の25年ともに株価が急落する局面はあったものの、相場は早期に立て直し、上昇に転じてきた。市場環境的には、非常に恵まれた2年間だったと言えるだろう。ただ、3年目となる26年は少しばかり様相が異なる。米国株は不安定な状態が続き、日本株は好調を維持す