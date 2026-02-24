「オープン戦、ヤクルト４−１広島」（２３日、ＡＮＡＢＡＬＬＰＡＲＫ浦添）広島の栗林良吏投手（２９）が２３日、対外試合プロ初先発を果たした。３安打を浴びるも２回無失点にまとめ、先発転向１年目の第一歩を踏み出した。ピンチでは狙ってゴロ併殺を奪取。守護神時代の三振を狙った力強い投球から“イメチェン”した姿が光った。新井監督も挑戦を続ける右腕を高く評価した。白線をまたぐ際のグラウンドへの一礼は昨