◆ 勝負の5年目で真のレギュラーへ！「今年は打率も本塁打も増えそうな印象」阪神は22日、ヤクルトとのオープン戦で12−1と大勝した。「5番・一塁」で先発出場した前川右京が、先制本塁打を含む3安打2打点の活躍を見せた。右翼スタンドへ豪快な一発を放った前川に対し、23日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・谷沢健一氏は「体も大きくなって、強い振りができるようになってきた。阪神は佐藤輝明など非常に