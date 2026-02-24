突然ですが、「インフラ」の正式名称知っていますか？この機会に確認しましょう。気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「インフラストラクチャー」でした！インフラとは「インフラストラクチャー」を省略した言葉です。インフラストラクチャーは「基盤」や「下部構造」という意味を持ち、社会や経済活動を支える土台となる設備や仕組みを指します。具体的には、道路や鉄道、空港、港湾などの交通網、水道や電気、ガスといっ