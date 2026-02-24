高市政権の圧勝で株高に沸く日本経済。しかし、漫然と過ごすと資産が目減りする恐れも。着実に資産を守り、賢く増やす方法をお伝えします。総理の表情が険しい理由「歴史的圧勝と言うほかありません。自民党単独で衆議院の3分の2以上の議席を確保したため、仮に参議院で法案が否決されても、衆議院での再可決が可能となりました。高市（早苗）総理の独壇場です」政治ジャーナリストの青山和弘氏はこう語る。自民党は先日の衆院選で