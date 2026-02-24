アメリカ北東部を猛烈な寒波が襲い、ニューヨーク州などでは23日も空の便の欠航や停電が続くなど、市民生活に大きな影響が出ています。猛烈な寒波の影響でアメリカ北東部は激しい吹雪となり、非常事態宣言が出されたニューヨーク市では23日、正午まで不要不急の移動が禁止されたほか、学校は休校となりました。市内の大部分で少なくとも50センチの積雪を観測しました。空の便は23日に5600便以上が欠航したほか、24日も1800便以上が