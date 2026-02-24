【モデルプレス＝2026/02/24】1⽉27⽇に豊洲PITにて、「DAN! DAN! EBiDAN!」（テレ東ほか／毎週⽊曜深夜1時〜）番組初の公開収録イベント「DAN! DAN! EBiDAN! presents ダンエビ祭 〜新年会2026〜」が開催された。開演前に出演者を代表してリョウガ（超特急）、ジャン海渡（SUPER★DRAGON）、田中雅功（Sakurashimeji）、TETTA（ONE N’ ONLY）、小泉光咲（原因は自分にある。）、FUMINORI（BUDDiiS）、阿久根温