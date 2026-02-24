NY¸¶ÌýÀèÊª4·î¸Â¡ÊWTI¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë 1¥Ð¥ì¥ë¡á66.31¡Ê-0.17-0.26%¡Ë ¥Ë¥åー¥èー¥¯¸¶Ìý¤Î£²£°£²£¶Ç¯£´·î¸Â¤ÏÈ¿Íî¡£ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥é¥ó¤Îº£Ç¯£³²óÌÜ¤È¤Ê¤ë³Ë³«È¯¶¨µÄ¤ò£²£¶Æü¤Ë¹µ¤¨¤ÆÇä¤êÇã¤¤¤¬¸òºø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç°ú¤±¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ï¥¤¥é¥ó¤¬¥¦¥é¥óÇ»½Ì¤ò´°Á´¤ËÄä»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤ò¼è¤ê²¼¤²¤¿°ìÊý¡¢¥¤¥é¥ó¤ÏÇ»½Ì¥¦¥é¥ó¤Î°ÜÅ¾¤ä´õ¼á¤ÇÊÆ¹ñ¤Ë¾ùÊâ¤¹¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁÐÊý¤¬ÂÅ·ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¶¨µÄ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÄÇ½À­