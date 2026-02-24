リンクをコピーする

【経済指標】 【米国】 ＊米耐久財受注（12月・改定値） 0:00 結果-1.4％ 予想-1.4％速報-1.4％（前月比） 結果1.0％ 予想0.9％速報0.9％（除輸送・前月比） ＊米製造業受注（12月） 結果-0.7％ 予想-0.6％前回2.7％（前月比） 【発言・ニュース】 ＊ウォーラーＦＲＢ理事 ・２月の米雇用統計が堅調なら利下げ休止に傾く可能性。 ・基礎的インフレは２％目標に接近。