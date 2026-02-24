「チューリップ賞・Ｇ２」（３月１日、阪神）桜花賞を占う前哨戦で極上の切れ味を見せつける。阪神ＪＦでは１番人気ながら５着に敗れたアランカール。今回は武豊との新コンビでレースに臨む。母が１６年の当レースを勝ち、桜花賞２着、オークス制覇と牝馬クラシックを沸かせたシンハライト。名手のエスコートで母子制覇を果たし、母同様に大舞台での躍動を目指す。良血牝馬が巻き返しを期す。１６年オークス馬のシンハライト