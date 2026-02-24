¤Ö¤Ä¤«¤ê·Î¸Å¤Ç´À¤òÎ®¤¹°ÂÀÄ¶Ó¡Êº¸¡Ë¡áÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤Î°Â¼£ÀîÉô²°ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï24Æü¡¢ÂçÁêËÐ½Õ¾ì½ê¡Ê3·î8Æü½éÆü¡¦¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¡Ë¤ÎÈÖÉÕ¤òÈ¯É½¤·¡¢¹Ë¤È¤ê¤È3¾ì½êÏ¢Â³Í¥¾¡¤ËÄ©¤àÂç´Ø°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÅìÀµ°Ì¤ËºÂ¤Ã¤¿¡£½éÅÚÉ¶¤«¤é½êÍ×16¾ì½ê¤Ç²£¹Ë¾º¿Ê¤ò²Ì¤¿¤»¤Ð¡¢Ä«ÀÄÎ¶¤Î25¾ì½ê¤òÂçÉý¤Ë¹¹¿·¤·¡¢Ç¯6¾ì½êÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿1958Ç¯°Ê¹ß½éÅÚÉ¶¤ÎÎÏ»Î¤ÇºÇÂ®¤È¤Ê¤ë¡ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤ò½ü¤¯¡Ë¡£23ºÐ¤ÎÇ®³¤ÉÙ»Î¤¬¿·¾®·ë¤Ë¾º¿Ê¤·¤ÆÀ¾¤Ë½¢¤­¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È