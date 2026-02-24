お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるま（※高＝はしごだか）が、22日配信の『令和ロマンのご様子』に出演。『週刊文春』で、タレント・俳優のMEGUMIとの交際が伝えられたことについて言及した。【動画】冠番組で…令和ロマンくるま、MEGUMIとの交際報道に言及この日のタイトルは「ご騒がせ」。オープニングトークの中で、くるまは「まぁー今週、いろいろありまして。ちょっとこれだけは言っておかないといけない」と意味あり