¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¥í¥·¥¢¤Î½ËÆü¡ÖÁÄ¹ñËÉ±Ò¤ÎÆü¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë23Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ë»²²Ã¤·¤¿·³¤Î»Ø´ø´±¤é¤Ë¡Ö¥í¥·¥¢¤Î±ÑÍº¡×¤Î¾Î¹æ¤òÍ¿¤¨¤ë¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡Ö¥í¥·¥¢¤ÏÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¡¢ÆÈÎ©¤Î¤¿¤á¡¢¿¿¼Â¤ÈÀµµÁ¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¡¢»Ø´ø´±¤é¤ò¡Ö¿¿¤Î°¦¹ñ¼Ô¤À¡×¤È¾Î¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÈ¯É½¡£¿¯¹¶¤ÇÆÀ¤¿ÀïÆ®·Ð¸³¤ò³èÍÑ¤·¤Æ·³»öÎÏ¤Î¶¯²½¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤·¡¢ÆÃ¤Ë³Ë