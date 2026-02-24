韓国女子プロゴルファーのイ・ジョンウン6が、鍛え抜かれた肉体美を披露してファンを魅了している。【写真】韓国美人ゴルファー、童顔グラマラスの密着ウェアイ・ジョンウン6は最近、自身のインスタグラムを更新。ランナーや力こぶの絵文字とともに「Run」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、とある海辺の砂浜でランニングをしたとみられるイ・ジョンウン6が写っている。背中がざっくりと開いたクロ