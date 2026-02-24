南海トラフ地震に備えて、ハザードマップの確認や防災リュックの準備を進める人が多い。しかし、いざ都市機能が止まり、住む場所や食料の確保が長期的に難しくなれば、それらの対策は意味をなさない。養老孟司と内田樹も実践する、大災害が起きても生き延びるための意外な備えとは？※本稿は、東京大学名誉教授の養老孟司、神戸女学院大学名誉教授の内田 樹『日本人が立ち返る場所』KADOKAWA）の一部を抜粋・編集したものです。災